CBMM conquista pela 10ª vez o primeiro lugar no setor do Prêmio Valor 1000

A CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, conquistou, pela décima vez, o primeiro lugar entre as empresas do setor de Mineração na 26ª edição do Prêmio Valor 1000. Considerada uma das principais premiações empresariais do país, a iniciativa avalia as maiores empresas brasileiras e reconhece aquelas com melhor desempenho em seus segmentos, considerando suas práticas ESG, além dos indicadores contábeis e financeiros.

Com sede em Araxá (MG), a CBMM mantém uma trajetória de mais de sete décadas marcada pela inovação, geração de oportunidades e contribuição para o desenvolvimento sustentável da região. Ao longo desse período, a empresa tem atuado em parceria com a comunidade local, apoiando iniciativas nos pilares de educação, saúde, esporte, cultura, empreendedorismo, além de ações de voluntariado – sempre com foco na geração de impacto positivo, significativo e duradouro para a comunidade.

A companhia também investe em ações voltadas à conservação do meio ambiente, incluindo projetos de educação ambiental e iniciativas que contribuem para a preservação da biodiversidade do Cerrado e o uso responsável dos recursos naturais. Esse compromisso histórico com Araxá reflete a atuação de longo prazo da empresa, contribuindo para a geração de valor nas comunidades onde está presente.

Como parte de sua estratégia de crescimento e diversificação, a companhia mantém investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento de aplicações do Nióbio, atuando em parceria com clientes, instituições de pesquisa, empresas e parceiros no Brasil e no exterior. Essa atuação contribui para ampliar o potencial da tecnologia do Nióbio e reforça o protagonismo de Araxá como origem de uma empresa que leva a inovação para o mundo.