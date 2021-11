CBMM destina R$ 10 milhões a projetos voltados às crianças, adolescentes e idosos

Em linha com seus pilares de transformação social, a CBMM irá repassar R$5 milhões ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e o mesmo valor ao Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (FUNDIPI) de Araxá. O aporte será realizado em cerimônia no Complexo Industrial da Companhia, no dia 25 de novembro.

Com isso, um total de R$10 milhões serão destinados às instituições que desenvolvem programas sociais voltados para crianças, adolescentes e idosos na cidade. O repasse, amparado em leis de incentivo fiscal previstas tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto no Estatuto do Idoso, reforça a política da CBMM de apoiar iniciativas que ampliam o bem-estar e o desenvolvimento social da comunidade onde a empresa atua.

“Acreditamos que, com a formação continuada das crianças, adolescentes e jovens de Araxá, contribuiremos na ampliação do protagonismo e autonomia de uma sociedade mais justa e democrática. Alicerçada também no respeito e acolhimento daqueles que auxiliaram na construção de Araxá através de seu trabalho ao longo das décadas”, destaca Rogério Contato, diretor industrial da CBMM.

A companhia possui um modelo de priorização de patrocínios e doações que direciona contribuições predominantemente a projetos que estejam ligados à formação de crianças, adolescentes e jovens nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura.

“Os projetos que serão contemplados com esses recursos serão aprovados previamente pelos conselhos e são de extrema relevância para a nossa cidade. São projetos que atuam diretamente com crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade, contribuindo com o próprio município no exercício de promoção do bem-estar social e dignidade destas pessoas. A CBMM sempre tem um papel fundamental nessa questão da responsabilidade social e nesse sentido a Prefeitura de Araxá incentiva, apoia e dá todo suporte para que as entidades trabalhem e executem seus projetos”, diz o prefeito de Araxá, Robson Magela.