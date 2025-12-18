CBMM divulga meta intermediária de redução de emissões e reforça seu compromisso rumo a neutralidade em 2040 

A CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, acaba de anunciar um novo objetivo em sua jornada de descarbonização: reduzir em 30% a intensidade das emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1 e 2 até 2030, passando de 0,62 tCO₂/t de produto de Nióbio (ano-base 2022) para 0,43 tCO₂/t. Esta meta complementa o compromisso público assumido pela companhia em 2022 de alcançar a neutralidade de carbono nesses escopos até 2040, movimento alinhado à estratégia de longo prazo da organização e às principais diretrizes globais de sustentabilidade e transição energética.

O avanço dessa agenda já vem sendo sustentado por uma estratégia de descarbonização que combina substituição de combustíveis fósseis, eletrificação de processos, otimização operacional e desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 10 anos, a CBMM já reduziu suas emissões (escopo 1 e 2) em 55%.

Entre as medidas em implementação está a substituição de combustíveis fósseis por alternativas renováveis: passando de GLP para biometano; de coque para carvão vegetal; e de diesel para alternativas mais sustentáveis, visando à redução de emissões com eficiência econômica. Além disso, a companhia vem ampliando o uso de equipamentos totalmente elétricos, como as novas caldeiras e fornos que serão implantados na planta de óxidos.

As emissões de escopo 2 são consideradas neutras desde 2019, por meio da aquisição anual de RECs (Renewable Energy Certificates), que asseguram que 100% da energia elétrica fornecida à CBMM é proveniente de fontes renováveis.

Ao comunicar sua meta intermediária e detalhar o avanço das iniciativas em curso, a CBMM reforça sua estratégia de inovação, eficiência e sustentabilidade, além de ampliar a transparência de sua jornada de descarbonização junto ao mercado. “A divulgação dessa meta intermediária é fundamental para dar transparência, de forma responsável, como estamos avançando rumo a neutralidade em 2040. Nosso compromisso se apoia em investimentos contínuos em pesquisa, novas tecnologias e parcerias globais, elementos essenciais para garantir competitividade, promover a descarbonização de múltiplas cadeias produtivas e consolidar a liderança brasileira em soluções para uma economia de baixo carbono”, afirma Ricardo Lima, CEO da CBMM.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM celebra 70 anos de atuação em 2025, atendendo mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa tem uma atuação focada na pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações. Nos últimos anos, a CBMM firmou parcerias e realizou investimentos estratégicos em empresas e startups visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite o media center.