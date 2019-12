CBMM divulga Programa de Estágio para 2020

Com o objetivo proporcionar vivência de mercado aos estudantes de Araxá, a CBMM lança o Programa de Estágio 2020. No período de um ano, os jovens poderão ampliar seus conhecimentos curriculares e contarão com experiência prática na empresa líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio.

Serão oferecidas 30 vagas de estágio para alunos de nível técnico e superior, exclusivas para estudantes residentes em Araxá.

Cursos Técnicos (3º módulo): Logística, Mineração, Química, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho.

Curso Superior (a partir do 4º período): Engenharias, Ciências Contábeis, Química, Ciências da Computação, Economia, Sistemas de Informação, Geologia, Direito, Pedagogia e Psicologia

Os interessados deverão cadastrar os currículos através do site www.cbmm.com, entre os dias 09 a 20 de dezembro.

O início do estágio está previsto para o dia 03 de fevereiro de 2020.

Informações:

Inscrições de 09 a 20 de dezembro através do site www.cbmm.com

Início do programa: 3 de fevereiro 2020 – das 08h00 às 15h00.

Obrigatório estar regularmente matriculado e frequente.

Benefícios: seguro de vida durante o período de estágio, bolsa auxílio compatível com o mercado, uniforme, refeição na empresa e transporte.