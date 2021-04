CBMM doa equipamentos para imunização contra a Covid-19

A Prefeitura de Araxá e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) firmaram um contrato de doação para otimizar a estrutura de imunização contra a Covid-19 no município. A empresa realizou a aquisição de equipamentos como bobinas de gelo, freezer para acondicionamento de bobinas de gelo, caixas de transporte de imunobiológicos, termômetros digitais e caixas com termômetros acoplados que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com a doação, a cidade passa a contar com melhores condições para a vacinação em massa. A assinatura de entrega dos equipamentos aconteceu nesta segunda-feira (5), no gabinete do prefeito Robson Magela, e também contou com as presenças do gerente de Engenharia da CBMM, Leonardo Rocha, do analista de Relacionamento Comunidade, Álvaro Rezende, do vice-prefeito Mauro Chaves e da secretária interina de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

A CBMM tem realizado diversas doações para o combate ao coronavírus. Araxá é responsável pelo atendimento de toda a população da microrregião, um total de cerca de 250 mil pessoas.

O gerente Leonardo Rocha destaca que toda e qualquer ação que possa contribuir para ajudar a salvar uma vida é válida. “Independentemente da magnitude ou abrangência, no que pudermos colaborar para a disseminação da prática da vacinação e dos cuidados preventivos, nós iremos participar. A gente tem atuado assim e continuaremos atuando”, frisa.

O prefeito Robson Magela ressalta que a participação da empresa no combate ao Covid-19 é muito importante para o município. “Desde o início do ano passado, nos primeiros casos suspeitos de coronavírus, a CBMM tem focado suas ações na estruturação da rede de saúde do município. A Prefeitura de Araxá tem feito um investimento enorme para frear o avanço do coronavírus, tanto na estruturação da rede como nas pessoas que estão na linha da frente. Precisamos da cidade unida, das pessoas unidas, para vencer essa doença o mais rápido possível”, reitera o prefeito.