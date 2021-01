CBMM e Giaffone Racing anunciam parceria para UTV pioneiro no Brasil

A CBMM, líder na produção e comercialização de produtos de Nióbio, e a Giaffone Racing, especializada na produção de carros e motores de competição, trabalham juntas para desenvolvimento de UTV – veículo parecido com quadriciclo, mas com gaiolas protetoras ultraresistentes, utilizado em competições off-road e em fazendas. O primeiro projeto será um veículo com foco em motorsport com 100% do aço microligado com Nióbio, que permite estruturas mais leves com alta resistência.

As duas companhias firmaram parceria para inovar na produção brasileira de UTVs, com veículos mais leves e com menos impacto ambiental. A Giaffone Racing já atua no mercado de carros e motores de competição, mas com veículos maiores, estilo bugs. A parceria começou com uma oferta da CBMM de aço microligado com Nióbio para teste nos veículos produzidos pela Giaffone. O resultado foi tão surpreendente que se decidiu pelo desenvolvimento de um projeto totalmente novo, o UTV. “A parceria se baseia em uma intensa troca de tecnologia e conhecimento. Eles sabem fazer carro. Nós sabemos produzir Nióbio e trabalhar a aplicação dele”, conta Érico França, analista de mercado da área de tecnologia da CBMM, que acompanha o desenvolvimento do projeto pioneiro no Brasil.

Com a utilização do aço microligado com Nióbio, o projeto do carro pode utilizar espessuras mais finas nos tubos e chapas, tornando o veículo até 50kg mais leve com a mesma resistência. Além da velocidade, o veículo mais leve ganha em custo operacional, com redução de combustível e vida útil dos componentes. “A nossa expectativa é comercializar o veículo daqui uns dois ou três meses. Vai ser uma opção para competição mais sofisticada que o mercado tem hoje, com marcha”, Zeca Giaffone, diretor da Giaffone Racing.

Após a finalização desse projeto, as companhias começam a trabalhar em um novo produto, também inédito no Brasil, com expectativa de lançamento no próximo ano. Com seu DNA inovador, a CBMM atua em parceria com diversas empresas na aplicação do Nióbio para otimização dos materiais. Recentemente, a companhia fechou parceria com a britânica Briggs Automotive Company (BAC) para utilização de Nióbio na estrutura do novo BAC Mono, carro de luxo totalmente personalizado, e investe em mobilidade elétrica, sendo parceira cofundadora da Extreme E. O projeto, que estreia este ano, contará com competições de SUVs elétricos e acontecerá em locais remotos como Amazônia, Senegal e Groenlândia para chamar atenção para as mudanças climáticas em todo o planeta. A empresa também é patrocinadora de outra importante competição elétrica, a Fórmula E.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 40 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Fundada em 1955, em Araxá, Minas Gerais, a CBMM conta com um programa de tecnologia que amplia as aplicações do Nióbio e contribui para o crescimento e diversificação deste mercado. Em 2019, a companhia investiu na 2DM, empresa com sede em Singapura, dedicada à produção de Grafeno.