CBMM garante segurança das barragens após tremor de terra em Araxá e região

Foto: CBMM

A CBMM informa que, após o registro do tremor de terra ocorrido na noite desta sexta-feira (12/12) em Araxá e região, suas operações não sofreram nenhum impacto. A Companhia esclarece que todas as suas barragens permanecem em condições estáveis, com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente.

Além do monitoramento contínuo, realizado 24 horas por dia, sete dias por semana, a CBMM mobilizou imediatamente sua equipe técnica, que realizou inspeções nas estruturas, não sendo identificada qualquer alteração em suas condições de segurança.

A Companhia reafirma seu compromisso permanente com a segurança, a transparência e a comunidade de Araxá, atuando de forma proativa e em alinhamento com os órgãos competentes.