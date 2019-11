CBMM investe em empresa de grafeno

Com 64 anos de liderança mundial em tecnologia do nióbio, a CBMM realizou um investimento que possibilitará que a Companhia se torne acionista minoritária da 2DM – empresa dedicada à tecnologia do grafeno, sediada em Singapura. A parceria reforça a jornada da CBMM na tecnologia do Nióbio e no desenvolvimento de soluções inovadoras para seus clientes.

A CBMM identificou no grafeno potencial sinergia de aplicações – uma vez que o material bidimensional pode ser utilizado em segmentos comuns ao nióbio, como o automotivo (incluindo baterias para veículos elétricos), construção e infraestrutura, aplicações eletroeletrônicas, entre outros.

Graças a décadas de investimentos em seu programa de tecnologia de processamento e de aplicação do nióbio, a CBMM alcançou a posição de líder mundial de mercado e tem sua história diretamente ligada ao desenvolvimento deste metal. É com base nessa experiência que a Companhia começa a explorar oportunidades sinérgicas ao Nióbio, elemento no qual se baseia sua produção atual.

A 2DM foi fundada dentro da Universidade Nacional de Singapura (National University of Singapore), que é o principal centro de pesquisa do grafeno na Ásia. O potencial versátil do material, derivado da grafite, vem sendo discutido ao longo dos anos, e suas competências como aditivo industrial para melhorar propriedades de estruturas têm se destacado entre os materiais avançados. Protagonista dentre os materiais 2D, o grafeno é reconhecido por suas capacidades como condutor de energia, propriedades térmicas, resistência, leveza, dentre outras características que o posicionam como um dos materiais mais promissores para a próxima década.

Com esta parceria, o objetivo central da CBMM é aproveitar todas as sinergias possíveis entre o grafeno e o nióbio para ampliar as soluções para seus clientes. A Companhia acredita que pode contribuir, através de suas competências reconhecidas no desenvolvimento de tecnologia de materiais e suas aplicações, na expansão do mercado e no desenvolvimento de clientes de presença global.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e fornecimento de produtos de Nióbio, a CBMM foi fundada em 1955 em Araxá, Minas Gerais. Comercializa para o mundo todo produtos industrializados de nióbio, utilizados principalmente na indústria automotiva, infraestrutura e óleo & gás. Por meio de investimentos em tecnologia de processamento e aplicações do nióbio, além da experiência no fornecimento a clientes localizados em mais de 50 países, a CBMM contribui diretamente com o desenvolvimento sustentável da indústria e da sociedade.

Com ações e atividades economicamente viáveis, socialmente e ambientalmente sustentáveis, a CBMM se consolida como uma empresa participativa no desenvolvimento sustentável de Araxá. Em 2019, foram investidos R$500 milhões para ampliação e modernização do complexo industrial, com geração de mais de 180 novos empregos. Para os próximos anos, novos investimentos estão previstos, trazendo desenvolvimento e trabalho para Araxá.

Sobre a 2DM

A 2DM é fabricante de grafeno de alto desempenho como aditivo para aumentar as propriedades de diversos materiais industriais, como tintas e revestimentos, baterias, compósitos, polímeros e lubrificantes. Sua missão é expandir a fronteira da aplicação de materiais através da utilização de grafeno de alto desempenho.

A principal tecnologia da empresa é o processo proprietário de produção de grafeno desenvolvido no Centro de Materiais 2D Avançados da Universidade Nacional de Singapura – o primeiro Centro dedicado à Pesquisa de Grafeno na Ásia, criado sob a liderança do professor Antônio Castro Neto, com aconselhamento científico dos ganhadores do Nobel de Física pelas pesquisas com grafeno, A. Geim e K. Novoselov.

A 2DM é uma empresa derivada da Universidade Nacional de Singapura, e seus fundadores e consultores estão entre os principais especialistas reconhecidos internacionalmente na área de grafeno e materiais.

Para mais informações, visite www.2dmsolutions.com.