CBMM lança o “Vai que dá Araxá”, programa de fomento ao empreendedorismo local

Estão abertas as inscrições para o “Vai que dá Araxá”, um programa idealizado pela CBMM para apoiar o desenvolvimento sustentável do município, por meio do fomento do empreendedorismo nas vocações regionais. Até o dia 19 de junho, empreendedores locais que precisam de capacitação e apoio financeiro para que seus empreendimentos se desenvolvam ou virem realidade podem apresentar suas propostas.

Podem se inscrever no “Vai que dá Araxá” pessoas jurídicas de direito privado com e sem fins lucrativos que se enquadram como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), cooperativas e associações que ofereçam soluções para preservação de recursos naturais ou para serviços que impulsionam a economia local.

As propostas precisam estar alinhadas com os seguintes focos de atuação: “Soluções Ecológicas e Sustentáveis”, que prevê o desenvolvimento de negócios no ramo da reciclagem, compostagem, reaproveitamento de materiais, fabricação de produtos ecológicos, sistemas de irrigação, eficiência energética, dentre outros, e “Gastronomia, Turismo e Artesanato”, com foco de atuação em comercialização de passeios e roteiros turísticos; beneficiamento de frutas, verduras e legumes, fabricação de produtos alimentícios, como queijos, doces, biscoitos, café, cachaça, por exemplo; e no ramo do artesanato, como sabonetes, tricô e crochê, velas, cerâmica e quadros.

Dez propostas serão selecionadas para receberem capacitação, consultoria em gestão empresarial, além do aporte de até R$ 50 mil. Entre julho e dezembro deste ano, as empresas terão oportunidade de se estruturarem para alavancar seus negócios com mentorias em grupo e individuais para que o desenvolvimento seja mais direcionado e assertivo. O programa tem como entrega final a modelagem dos empreendimentos aprovados, bem como estruturação inicial para começo das atividades.

De acordo com a coordenadora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da CBMM, Bianca Escane, as ações da Companhia sempre ultrapassaram as barreiras do seu negócio, em busca de beneficiar as comunidades onde está inserida. “A CBMM tem em seu histórico o incentivo a projetos locais voltados a educação, esporte, cultura e saúde. Criamos o “Vai que dá Araxá” para ampliar nossa atuação social no município, agora fomentando também o olhar para o empreendedorismo. Com a iniciativa, esperamos apoiar esses negócios e, a longo prazo, a autonomia local”, explica Escane.

Como parte deste compromisso, somente no ano de 2023, a CBMM investiu mais de R$ 39 milhões de reais em projetos incentivados e não incentivados nos pilares de educação, esporte, cultura e saúde de Araxá e região, beneficiando mais de 367 mil pessoas.

Os interessados em participar do Programa “Vai que dá Araxá” devem acessar a plataforma Prosas para acessar o edital e fazer o cadastro.

Serviço:

Programa: Vai que dá Araxá

Período de inscrição: De 13/05/2024 a 19/06/2024

Local: Online – https://prosas.com.br/editais/14492-vaique-da-araxa-edital-2024