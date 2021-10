CBMM oferece oportunidades para jovens talentos

A CBMM abriu inscrições para seus Programas de Trainee e de Aprendizagem para 2022. A companhia abre as portas para a próxima geração de profissionais, oferecendo oportunidades de capacitação e desenvolvimento para diversas áreas e níveis de formação.



“A CBMM acredita nos talentos vindos de nossa comunidade e de todo o Brasil. Minas forma e desenvolve diversos profissionais muito capacitados em diferentes áreas, investir neles é essencial para o desenvolvimento da companhia”, afirma Tamara Vieira, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM. “Queremos formar profissionais inovadores e engajados que façam a diferença para a sociedade, não apenas hoje, mas também no futuro”, completa.



O Programa de Aprendizagem 2021/2022, realizado em parceria com o SENAI, contará com mais de 60 vagas e será direcionado aos jovens de 16 a 22 anos da cidade de Araxá, prevendo capacitação técnica em sala de aula nas áreas Administrativa, Metalúrgica e Manutenção.



Já o Programa de Trainee 2022 está centrado no desenvolvimento da próxima geração de profissionais e líderes da CBMM. A iniciativa selecionará jovens talentos para um ciclo de desenvolvimento fast-track com duração de um ano, com foco em aprimorar capacidades de liderança, gestão e inovação.



“Em ambos os processos nossa intenção é desenvolver e fortalecer a próxima geração de profissionais, proporcionando um ambiente inclusivo e inovador, de aprendizado constante e que proporcione a resolução de desafios complexos. Com isso, vamos incentivar as equipes a atuarem para a geração de impactos significativos não apenas para a empresa, mas para toda a comunidade”, completa Tamara.

Para se inscrever no Programa de Aprendizagem, acesse: jovemaprendizcbmm.across.jobs

Para se inscrever no Programa de Trainee 2022, acesse: cbmm.across.jobs

As inscrições podem ser realizadas também no site www.cbmm.com.

Sobre a CBMM

Há mais de seis décadas, a CBMM lidera o desenvolvimento de processos, produtos e aplicações para o Nióbio, contribuindo amplamente para o crescimento desse mercado. A Companhia possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno. Em 2021, investiu na Echion com o objetivo de acelerar inovações no segmento de mobilidade elétrica.

Serviço

Programa de Trainee CBMM 2022

Inscrições a partir de 4 de outubro de 2021

Prazo final para inscrição em 2 de novembro de 2021

Mais informações em: cbmm.across.jobs

Programa de Aprendizagem 2021/2022

Inscrições a partir de 4 de outubro de 2021

Prazo final para inscrição em 15 de outubro de 2021

Provas e testes em 16 de outubro de 2021

Mais informações em: jovemaprendizcbmm.across.jobs