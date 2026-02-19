CBMM participa da cerimônia de Repasse a Entidades Assistenciais Fundo Municipal do Idoso de hoje em Araxá

A CBMM participou nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, da cerimônia de Repasse a Entidades Assistenciais Fundo Municipal do Idoso, evento realizado pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria de Assistência Social.

A CBMM apoia iniciativas de transformação social, especialmente no município de Araxá, nos seguintes pilares estratégicos: educação, saúde, esporte, cultura, empreendedorismo local e voluntariado. E, como parte desta frente de atuação, está o apoio ao Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso de Araxá.

Nesse sentido, ao promover ações como estas, com foco no desenvolvimento social de Araxá, a companhia contribuiu, nos últimos três anos (2023, 2024 e 2025), com R$16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) para o Fundo Municipal do Idoso, recurso que contribui para o fortalecimento das políticas públicas conduzidas pelo município e amplia o atendimento à população idosa.

Em 2025, esse investimento possibilitou mais de 8 mil atendimentos em diversos programas sociais e beneficiou mais de 2 mil idosos, incluindo 124 em acolhimento de forma digna.

Cabe mencionar que, em 2025, a CBMM apoiou, via verba direta e incentivada, mais de 90 projetos, beneficiando milhares de pessoas e, potencializando assim, o impacto positivo, significativo e duradouro das ações da empresa nas comunidades.