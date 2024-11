CBMM realiza Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens

Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Araxá, a CBMM realizará o Exercício Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens no próximo dia 7 de novembro. O procedimento faz parte de uma ação preventiva, que reforça a cultura de prontidão e possibilita a avaliação da eficácia das ações para atuação em uma eventual emergência em barragens.

A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Araxá e Defesa Civil Municipal. O exercício possibilita a avaliação da eficácia do PAE (Plano de Ação de Emergência), por meio de: verificação da audibilidade do sistema sonoro de alertas; tempos de resposta a emergências; tempo necessário para evacuação de pessoas que eventualmente estejam presentes na ZAS (Zona de Autossalvamento).

Durante o simulado, o sistema de alerta será acionado como parte da dinâmica. A companhia reforça que o exercício é preventivo, portanto, sem qualquer risco para colaboradores e comunidade. Além disso, as atividades industriais não serão impactadas, ou seja, continuarão a serem executadas normalmente durante a atividade.

Vale destacar que todas as barragens da CBMM estão em condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação. As barragens passam por verificações técnicas periódicas, realizadas pela equipe interna e por consultores externos, monitoramento e manutenções constantes, visando garantir o desempenho esperado e as condições de segurança.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a segurança de seus colaboradores e a comunidade, e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas barragens.