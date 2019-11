CBMM realizará instalação de placas de sinalização na Zona de Autossalvamento de suas barragens

A CBMM informa que, em continuidade à implementação do seu Plano de Ação de Emergência em Barragens – PAE, realizará a instalação de placas de sinalização na “ZONA DE AUTOSSALVAMENTO”, conforme previsto na legislação vigente. A referida zona abrange os primeiros 10km a jusante das barragens, localizada na região do Pirapitinga, a qual não contempla a área urbana de Araxá e nenhuma moradia habitada ou edificação industrial.

Os pontos de instalação foram definidos em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Araxá e seguem as recomendações da Defesa Civil do Estado. As placas terão o intuito de orientar pessoas, eventualmente presentes na ZONA DE AUTOSSALVAMENTO, indicando as áreas de inundação, as rotas de fuga e os pontos de encontro, no caso de uma eventual situação de emergência.

A CBMM reafirma que todas as suas barragens estão em condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação vigente. As barragens passam por verificações técnicas periódicas, monitoramento e manutenções constantes, visando garantir o desempenho esperado e as condições de segurança.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a segurança da comunidade e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas Barragens.