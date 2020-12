CBMM realizará simulado de emergência de barragens no dia 17 de dezembro

Em parceria com o Corpo de Bombeiros de Araxá, a CBMM realizará no dia 17 de dezembro, das 9h às 10h30, o Simulado de Emergência de Barragens.

O evento tem caráter preventivo e possibilitará a avaliação de eficácia do Plano de Ação de Emergência – PAE, através da verificação da audibilidade do sistema sonoro de alertas, do monitoramento do tempo necessário para evacuação de pessoas que eventualmente estejam presentes na Zona de Autossalvamento – ZAS e da medição de tempo de deslocamento das entidades de proteção e defesa civil, para atendimento à emergência. A ZAS, que abrange os primeiros 10km a jusante das barragens, localizada na região do Pirapetinga, não abrange a área urbana de Araxá e nem moradias ou edificações industriais habitadas.

As atividades serão realizadas na estrada vicinal de acesso à Argenita – área contemplada na ZAS – sem impacto no perímetro urbano de Araxá. Na ocasião, ocorrerá o acionamento do sistema de alerta sonoro e orientação às pessoas em trânsito.

Os exercícios serão coordenados pelo Corpo de Bombeiros de Araxá, por meio do Posto de Comando Integrado, contando também com a participação ativa da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Policia Militar de Araxá, representantes da Prefeitura Municipal de Araxá, Equipe Técnica da CBMM, moradores adjacentes das fazendas próximas à ZAS e possíveis passantes, no momento do simulado.

A CBMM reitera que todas suas barragens estão em condições estáveis, inclusive com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação. As estruturas passam por verificações técnicas periódicas, monitoramento e manutenções constantes, visando garantir o desempenho esperado e as condições de segurança.

Mais do que cumprir as legislações vigentes, a CBMM reforça o seu compromisso com a segurança da comunidade e trabalha de forma proativa, junto aos órgãos competentes, na Gestão de Segurança de suas Barragens.