Cefet-MG debate a origem do universo em transmissão ao vivo na próxima terça

O Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia Intercampi do Cefet-MG (Gedai) realiza, no dia 25 de agosto, às 19h, mais uma edição do projeto Terça Astronômica. Com o tema “A origem do universo”, o evento terá participação do professor João Evangelista Steiner, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP).

Na palestra, o professor buscará responder perguntas como: o que a ciência diz sobre a origem do universo? Quais são as principais evidências e lacunas deste conhecimento? O evento também contará com a presença do fotógrafo Vinícius Januário, que compartilhará um pouco da sua experiência no campo da astrofotografia.

A Terça Astronômica tem transmissão ao vivo pelo canal do Gedai no YouTube e o público poderá participar com comentários e perguntas no chat.

Sobre o palestrante

João Evangelista Steiner possui graduação em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (1973), mestrado e doutorado em Astronomia pela USP (1975 e 1979), e pós-doutorado no Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (1979-1982).

É professor titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP desde 1990. Foi presidente da Sociedade Astronômica Brasileira (1982-1984), diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas do Inpe (1987-1989), diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica (1997-1999), secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia (1997-2002). Seu campo atual de pesquisa é em Núcleos Ativos de Galáxias.