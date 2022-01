Cefet-MG oferece curso de Português para imigrantes, refugiados e portadores de visto humanitário

Está aberto, até o dia 6 de fevereiro, o período de inscrições para o curso de Português como Língua de Acolhimento (PLAc) destinado a imigrantes, refugiados, apátridas e portadores de visto humanitário. A capacitação é gratuita e on-line.



As aulas vão acontecer de 2 de abril a 16 de julho, sempre aos sábados, das 14h às 16h, totalizando uma carga horária de 60 horas. Todos os inscritos deverão passar pelo processo de nivelamento nos dias 19 de fevereiro (prova escrita) e 26 de março (entrevista oral).



O curso é promovido desde 2016 pela Secretaria de Relações Internacionais (SRI) em parceria com o Departamento de Linguagem e Tecnologia (Deltec). A equipe é composta por estudantes e técnicos administrativos do Cefet-MG, além de voluntários de outras instituições.



A capacitação possibilita o contato do imigrante com o meio acadêmico brasileiro; favorece o uso da língua portuguesa em situações comunicacionais cotidianas, incluindo o ambiente acadêmico e de trabalho e amplia os conhecimentos do imigrante acerca da formação da sociedade brasileira.

Inscreva-se e indique o curso para o público-alvo.