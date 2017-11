Cemei Dona Petrosa é inaugurado no bairro São Pedro

A Administração Municipal inaugurou nesta segunda (6), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dona Petrosa. O espaço foi adaptado para acolher crianças dos berçários 1, 2 e 3, sendo 75 crianças atendidas desde agosto. A partir de 2018 deverão ser atendidas crianças de zero a cinco anos. O empreendimento teve valor total de R$ 954.361,27 mil.

O nome da escola homenageia Ilídia Maria dos Santos, natural de Perdizes e residente em Araxá desde a infância. Exemplo de garra e dedicação às causas sociais. Dona Petrosa, como ficou conhecida pelos moradores do bairro e de grande parte dos araxaenses nasceu em 1916 e faleceu em 1996.

A Escola consta de salas de aula, berçários, refeitório, cozinha, despensa, sala de diretoria e supervisão, secretaria, lavanderia, sanitários, bebedouros, solários e amplo espaço na área externa.

A família de Dona Petrosa esteve presente, juntamente com o prefeito Aracely de Paula, o deputado federal Mário Heringer, o deputado estadual Bosco, a secretária de Educação Gessy Glória, a diretora Ana Maria Mariano Borges, pais e alunos, secretários, vereadores e população em geral. Os profissionais e alunos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio abrilhantaram a solenidade com apresentações musicais e de dança.

O prefeito Aracely de Paula agradeceu ao empenho conjunto da administração municipal e à participação da população para que o CEMEI se tornasse uma realidade. Para ele, a obra representa o plantio de sonhos que brotarão em um futuro melhor para a cidade.

“Quando assumimos essa gestão, recebemos uma construção para uma finalidade que contrariava o desejo da comunidade em torno do local. Fizemos um levantamento no bairro para e os moradores apontaram a prioridade deles. Mais de 90% pediu a construção de uma creche e então decidimos acatar a vontade da comunidade. As crianças que começam nos nossos CEMEIs, às vezes com poucos meses de idade, e acompanham esse ensino até ingressarem numa universidade são as grandes pessoas que no futuro transformarão nossa cidade, nosso país. Temos que investir em educação para que todos tenham as mesmas oportunidades de se preparar para um futuro melhor e mais digno””, afirma o prefeito.

A unidade estava em exercício desde agosto, porém, a inauguração oficial significou, para diretora Ana Maria Mariano Borges, como o primeiro passo após a realização de um sonho. A construção desse CEMEI era um antigo pleito. A educação infantil é muito voltada para o movimento e nosso CEMEI tem um espaço que vai atender todo o desenvolvimento dos nossos alunos. Essa parceria com a comunidade é muito importante para que possamos desenvolver o papel de educar e juntos trabalharmos para a colheita de bons frutos”, constata a diretora.

A secretária de Educação, Gessy Glória, destaca que o empreendimento era bastante esperado pelos moradores e que possibilitará mais interação da família com a comunidade escolar em favor da educação de qualidade das crianças.

“Apesar de ser na região central, os bairros adjacentes solicitavam um espaço de educação para deixarem as crianças. Foi uma ideia brilhante em uma hora espetacular a implantação de um CEMEI no bairro São Pedro. Para o ano que vem teremos um aumento de crianças, pois resolvemos atender crianças de zero a cinco anos. A relação com a família também é favorecida, assim como em toda a nossa rede, pois os diretores são preparados e a estrutura possibilita reuniões e dá condições para que pais e crianças estejam juntos na unidade”, afirma a secretária.

Filho de Dona Petrosa, João Batista dos Santos, enalteceu a história da mãe devido à importância que ela teve para a região do bairro São Pedro e por ser uma mulher negra e filha de testemunhas da escravidão. Conhecido como Barbosa, ele fez questão de relatar o comprometimento da mãe com o trabalho em uma fábrica de sabão e o apreço pelos feitos do prefeito Aracely de Paula desde o início da carreira política.

“Um dos maiores presentes que recebi foi o prefeito ter dado o nome da minha mãe ao CEMEI. Ela participou de todos os segmentos da Vila São Pedro, pois fomos os primeiros moradores da primeira casa do bairro. Ela se envolveu com os segmentos religioso, cultural e político. Era uma pessoa muito simples que conhecia muito bem Araxá. Ela acompanhou o Aracely de Paula desde a época de vereador, presidente da Câmara e Prefeito; e nos pedia para estarmos junto a um prefeito que fizesse boas obras para a população”, disse o filho da homenageada.