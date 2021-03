Cemig realiza melhorias na rede elétrica do bairro Guilhermina Chaer, em Araxá, na próxima segunda-feira

A Cemig informa que vai realizar melhorias na rede elétrica do bairro Guilhermina Vieira Chaer, em Araxá, na próxima segunda-feira, 22 de março. As obras contemplam a instalação de chaves seccionadoras e substituição de postes e cabos na rede de distribuição de energia. A obra é preventiva e visa garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia para os moradores da região.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar toda a região, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários.

22/03/21 – das 12h às 16h

ALMEDA ETINA, entre números 10 e 90

ALMEDA EVEREST, entre números 15 e 325

ALMEDA OLIMPIO, entre números 45 e 115

ALMEDA AGULHAS NEGRAS, entre números 35 e 105

AV ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA, entre números 75 e 435

ALMEDA ACONCAGUA, entre números 15 e 95

ALMEDA PARNASSO, entre números 25 e 140

RUA A, entre números 20 e 320

RUA GERSON DOS REIS, entre números 305 e 495

RUA LAUSINA MARIA DE JESUS, entre números 300 e 585

ALMEDA VEZUVIO, entre números 30 e 125

RUA OLIVERIO DE MOURA BARRETO, entre números 35 e 670

RUA LUIZ LEITE, entre números 180 e 575

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do fornecimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.