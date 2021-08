Cemig: Ruas do bairro Jardim Europa passam por manutenção na rede elétrica

A rede elétrica do Jardim Europa, em Araxá, recebe melhorias na próxima sexta-feira, 13 de agosto. Nessa data, a Cemig vai realizar manutenção preventiva que contempla a substituição de quatro postes e instalação de mais dois, além de realização de outras melhorias na rede de distribuição de energia que atende os clientes do bairro.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar os clientes da região e preservar a segurança dos trabalhadores na execução dos serviços, será necessário interromper o fornecimento de energia das 12 às 17 horas da próxima sexta-feira, 13/8, nos seguintes endereços.

RUA PEDRO CUNHA FILHO, número 135 RUA AMADO BERNARDO, entre números 30 e 140 RUA GRACA DE FATIMA CAETANO, entre números 25 e 40 RUA OTAVIO VITORIANO ROSA, entre números 25 e 100 RUA JOAQUIM GERSON ARGEMIRO, entre números 50 e 1430 RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, entre números 50 e 135

Programação

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do fornecimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Segurança

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.