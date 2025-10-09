Central de Videomonitoramento contribui para resolução eficiente de crimes e infrações em Araxá

De uma movimentação suspeita a um acidente de trânsito, as câmeras da Central de Videomonitoramento de Araxá estão sempre atentas. Em operação 24 horas por dia, o sistema já atuou diretamente em 139 ocorrências desde 2024 (80 no ano passado e 59 até agosto de 2025), contribuindo para ações rápidas da polícia e para a prevenção de crimes em toda a cidade.

Atualmente, Araxá conta com 109 câmeras, sendo 96 na zona urbana e 13 na zona rural. As imagens são acompanhadas em tempo real por operadores, que identificam situações suspeitas e acionam os órgãos competentes. Ao detectarem algo fora do normal, eles entram em contato com a Polícia Militar ou com equipes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans), que enviam viaturas para verificar a ocorrência.

O sistema também funciona de forma integrada com outros órgãos de segurança. A Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e, em casos judiciais, o Poder Judiciário também têm acesso às imagens quando necessário.

Além disso, cidadãos que precisem das imagens podem solicitá-las à Secretaria Municipal de Segurança Pública mediante apresentação de um boletim de ocorrência.

A secretária Naiara Pacheco ressalta que a Central é uma ferramenta fundamental para garantir agilidade nas ações e fortalecer o trabalho integrado.

“O videomonitoramento permite uma resposta rápida e tem sido um grande aliado na resolução de ocorrências e na prevenção de delitos. Nosso objetivo é ampliar continuamente o sistema, para garantir mais cobertura e proteção aos cidadãos. Com essas estratégias de vigilância, buscamos manter Araxá como a cidade mais segura de Minas Gerais e entre as mais seguras do Brasil”, afirma.