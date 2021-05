Centro Julio Dário abre pré-inscrições para Projeto Construindo Cidadania

Estão abertas as pré-inscrições para o Projeto Construindo Cidadania, realizado pelo Centro de Formação Profissional Julio Dário por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA), destinado a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos. O Projeto atende no contraturno escolar, com atividades socioeducativas, como oficinas artísticas, musicais, rítmicas, acompanhamentos pedagógico e psicossocial.

As inscrições estão sendo feitas de 8h às 11h e de 13h às 17h, no Centro Julio Dário, na Avenida Amazonas, 200, Bairro São Geraldo, no Setor Oeste de Araxá. Pensando na segurança das pessoas e na necessidade de protocolos sanitários, as pré-inscrições estão sendo feitas seguido todas as regras de saúde, com distanciamento, exigência do uso de máscara e álcool gel disponível no espaço.

Quem tiver interessado deve procurar o Júlio Dário com os seguintes documentos:

– RG, CPF e Certidão de Nascimento (criança e responsável);

– Documentos pessoais do responsável;

– Comprovante de endereço;

– Comprovante de renda familiar;

– Número do Cadastro único (caso tenha)

Dúvidas e outras informações no Centro Julio Dário ou pelo telefone (34) 3662-3929.