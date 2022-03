Cerest Araxá oferece atendimentos especializados aos trabalhadores da região

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) é um dos setores mais importantes para a melhoria de condições de trabalho e da qualidade de vida do empregado. A unidade oferece atendimentos especializados de prevenção e vigilância à saúde inteiramente gratuitos. O centro é voltado para o atendimento de ações relacionadas à saúde do trabalhador de Araxá e microrregião abrangendo os municípios de Perdizes, Pedrinópolis, Pratinha, Santa Juliana, Campos Altos, Tapira e Ibiá.

O Cerest possui uma equipe multidisciplinar composta por médico, assistente social, enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, engenheiro, técnico de segurança do trabalho e uma equipe administrativa para atendimento às demandas. O trabalhador pode ser encaminhado para a unidade por meio da Rede de Assistência à Saúde ou por demandas de empresas, sindicatos ou mesmo por demandas espontâneas.

O serviço oferecido é destinado a todo e qualquer trabalhador independentemente do seu vínculo empregatício, formal, informal, autônomo, trabalhador domiciliar, acometido por doença, acidente ou agravo relacionado ao trabalho.

A unidade também realiza ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador por meio de palestras, treinamentos e capacitações, além de vigilância, por meio de inspeções nos ambientes de trabalho para investigar acidentes ou possíveis riscos de acidentes e doenças causadas pelas más condições oferecidas pela empresa.

De acordo com a coordenadora, Flávia Freire, o órgão também monitora os indicadores de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na região, propondo ações para prevenção e otimização dos serviços de saúde na identificação dos agravos relacionados ao trabalho e assistência ao trabalhador.

“Atuamos na Vigilância em Saúde de todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício e inserção no mercado de trabalho. Ele desempenha um papel fundamental na proteção e prevenção de doenças ocupacionais e ou acidentes de trabalho”, destaca.

O Cerest está localizado na rua Calimério Guimarães, 463, Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h – contatos pelo telefone (34) 3662-4390 e e-mail ( [email protected] ).