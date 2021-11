Cerimônia marca a posse de novos membros da Academia Araxaense de Letras

No último fim de semana, no Teatro Municipal, foram empossados o advogado Bruno Barbosa Borges, cadeira número 05, que foi de Rosa Vilaça falecida em 2019. O juiz José Aparecido Fausto de Oliveira e o jornalista Cesar Campos foram empossados para as cadeiras 26 e 27 que ainda não haviam sido ocupadas.

A eleição dos novos membros ocorreu em setembro, após votação interna. “A chegada desses três novos membros representa a renovação que a Academia se propõe, sem esquecer suas origens e valorizando a experiência de quem já participa e traz consigo valiosa bagagem”, ressalta o presidente da entidade, Luiz Humberto França.

O evento foi prestigiado por parentes e amigos dos empossados e homenageados, além de autoridades presentes, como o presidente da Câmara, Raphael Rios, a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa, Dr. Rodrigo Caríssimo representando o Judiciário e Dr. Fábio Valera, o Ministério Público.

Na solenidade, que foi abrilhantada pela apresentação dos musicistas Henrique Natal Vieira e Eleny Almeida de Abreu, a Academia Araxaense de Letras também prestou homenagens. A escritora e jornalista Leila Ferreira recebeu a Comenda Literatura e o professor e escritor Rafael Nolli, o título de Escritor Araxaense. Em seus discursos ambos emocionaram os presentes ao lembrarem suas trajetórias e a paixão por Araxá.

Convênio de cooperação

Ainda durante o evento o presidente da Academia Araxaense de Letras, Luiz Humberto França e o reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo, assinaram um convênio de cooperação mútua. A entidade que já funciona provisoriamente em sala cedida na universidade, ganhará espaço no novo Centro Cultural do Uniaraxá. “Para o Centro Universitário que já valoriza a cultura, será uma honra ser a nova casa da Academia”, ressaltou José Oscar em seu discurso.

Além da transferência para a nova sede, a Academia planeja uma série de ações para 2022. “Temos como principal desafio a reativação da Academia Juvenil de Letras e queremos ainda realizar concursos, oficinas, palestras e incentivar a publicação de livros principalmente de jovens”, adianta Luiz Humberto França.

Fotos: Crys Jardim.