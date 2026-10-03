Homem e criança ficam feridos após carro capotar em avenida de Araxá



Um homem de 32 anos e uma criança de 6 anos ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na manhã deste sábado (3), na Avenida Damaso Drummond, próximo ao número 790, sob o viaduto, em Araxá.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atendimento ocorreu por volta das 11h40. Quando a equipe chegou ao local, o motorista, identificado pelas iniciais I.K.L., já estava fora do veículo, acompanhado da filha.



O homem reclamava de dores na perna direita. A criança apresentava uma escoriação na região do quadril.



Os dois receberam os primeiros atendimentos no local. Uma equipe do Samu também participou da ocorrência. Em seguida, as vítimas foram levadas para a Unimed, onde passaram por avaliação médica.



A Guarda de Trânsito e a Polícia Militar também estiveram no local para auxiliar no atendimento.

As causas do acidente não foram informadas.