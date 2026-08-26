Robson Magela declara apoio a Cleitinho e Falcão na disputa pelo Governo de Minas

O prefeito de Araxá, Robson Magela, declarou apoio à chapa de Cleitinho, candidato a governador de Minas Gerais, e Luís Eduardo Falcão, candidato a vice-governador, na corrida eleitoral pelo Governo de Minas.

O anúncio foi feito após uma ligação recebida por Robson dos dois candidatos, que o convidaram para coordenar a campanha em Araxá e em toda a região. A conversa foi recebida pelo prefeito ao lado do procurador jurídico do município, Jonathan Renaud.

Nas redes sociais, Robson destacou a amizade com Cleitinho e Falcão e afirmou que recebeu o convite como uma missão e um gesto de confiança.

“Recebo esse convite com alegria, como uma missão e, acima de tudo, como um gesto de confiança e amizade”, declarou.

Ao confirmar o apoio, Robson encerrou a publicação com uma mensagem aos candidatos: “Vamos que vamos, Cleitinho e Falcão! Por uma Minas mais próxima dos mineiros!”