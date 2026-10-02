Última chamada: inscrições para editais da Política Nacional Aldir Blanc terminam nesta sexta-feira (2)

Agentes culturais de Araxá têm até as 17h desta sexta-feira (2) para se inscrever nos três editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Na reta final, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) orienta os interessados a revisar as propostas e confirmar o envio pela plataforma de inscrição.
A coordenadora do Setor de Projetos da FCCB, Tatiana Mucci, recomenda que os artistas confiram os requisitos dos editais antes de enviar a inscrição.
“Agora é hora de fazer uma revisão com calma, prestando bastante atenção a cada item. O artista precisa reler o edital e verificar se todas as informações solicitadas foram preenchidas corretamente na plataforma de inscrição. Depois, é preciso clicar em ‘Enviar’. A inscrição incorreta ou incompleta pode resultar na desclassificação do projeto”, alerta Tatiana.
Os editais completos estão disponíveis no site da FCCB (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br), na aba “Fomento à Cultura”. As inscrições são feitas pelos links específicos de cada chamamento. Para participar dos editais, o agente cultural precisa estar inscrito no Cadastro Municipal de Cultura (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/agente).
Inscrições
Os três editais oferecem 100 oportunidades e destinam R$ 769.232,00 à classe artística.
– Premiação de Trajetórias Culturais: são 90 prêmios de R$ 4.497,80, distribuídos entre nove segmentos culturais. Inscrições: (araxa-premiacao.prosas.com.br)
– Ações Culturais Descentralizadas: serão selecionados oito projetos de formação em artes integradas, com R$ 20.250,00 para cada proposta. As atividades devem ser presenciais, gratuitas e realizadas em equipamentos públicos ou comunitários. Inscrições: (araxa-fomento.prosas.com.br)
– Projetos Continuados de Pontos de Cultura: serão selecionadas duas propostas, com R$ 101.215,00 para cada uma e duração de 12 meses. Inscrições: (araxa-tcc.prosas.com.br).
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (34) 99313-0061. O atendimento presencial é realizado no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, das 12h às 18h, mediante agendamento pelo mesmo número. Nesta sexta-feira (2), último dia das inscrições, o atendimento será feito até as 16h.