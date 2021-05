Clientes da tarifa social e da categoria comercial podem renegociar dívidas com a Copasa sem entrada e sem juros

Os clientes beneficiários da tarifa social e da categoria comercial podem quitar seus débitos com a Copasa parceladamente sem entrada e sem a cobrança de juros e multas. Para quem tem a tarifa social, o débito pode ser parcelado em até 24 vezes. Já para a categoria comercial, os interessados podem fazer o pagamento em 12 vezes.

Durante a pandemia, a Copasa suspendeu os cortes de água dos clientes da tarifa social. A Copasa, em conjunto com o Governo de Minas, estabeleceu essas condições especiais como medida de auxílio para o difícil momento social e econômico que o Estado está passando com a pandemia do Coronavírus, que mantém muitas atividades interrompidas com a permanência do isolamento social.

Já as novas condições para os empresários cadastrados na categoria comercial têm o objetivo de assegurar opções de pagamentos dos débitos e permitir que os comércios que estão inadimplentes com a empresa possam regularizar a sua situação para manter ou reestabelecer o fornecimento de água. Essa opção de parcelamento estará disponível até o dia 11 de junho. O cliente inscrito na categoria comercial poderá optar, também, por ter a dívida parcelada em 24 vezes, porém, com entrada de 5% e cobrança de juros.

Atendimento virtual

Para o parcelamento do débito, o cliente interessado deve acessar o site www.copasa.com.br. Caso encontre alguma dificuldade, o cliente pode acessar o Fale Conosco, disponível, também no site.

Uma dica importante: É tudo bem fácil para quem já tem cadastro no site. Quem não tiver pode fazê-lo na hora.