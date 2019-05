Codemig confirma que fará readequações na Vila do Artesanato

A Vila do Artesanato de Araxá passará por readequações. Nesta quarta-feira, o diretor de Mineração da Codemig, Renato de Souza Costa e o engenheiro Dimas Álvares estiveram no gabinete do deputado Bosco para comunicar que a empresa contratada já iniciou a elaboração dos projetos de engenharia.

A empresa Projeta tem até o final do mês de julho para entregar os projetos de readequação da Vila e da rotatória, construção do estacionamento e praça de alimentação (área dos bares). Conforme o diretor Renato tão logo os projetos sejam concluídos a Codemig irá licitar as obras.

Na semana passada o deputado Bosco esteve em reunião com o presidente da Codemig, Dante de Matos para falar sobre o Centro de artesanato do Barreiro. Após apresentação do pleito ao governador Romeu Zema do mês de abril, Bosco esteve reunido varias vezes com a direção da Codemig demonstrando a importância dos referidos projetos para o Complexo do Barreiro.

O parlamentar defende que seja ofertada melhor estrutura para as futuras instalações dos artesãos e construção do estacionamento – hoje um dos grandes gargalos no local. O empreendimento estabelecido próximo ao Grande Hotel, principal patrimônio turístico de Araxá, reunirá artesãos de diversas especialidades regionais, como tecelagem, escultura, bordados e alimentos, dinamizando a produção local.

O objetivo do espaço é fomentar e fortalecer a produção e comercialização do artesanato regional, buscando alavancar seu reconhecimento e participação no turismo e na economia regional. O empreendimento contribuirá para a valorização e preservação das diversas manifestações culturais locais, oferecendo ao artesão de Araxá um local de promoção de seu ofício. O moderno ambiente também terá local adequado para eventos e shows musicais, além de um centro de informações ao visitante.