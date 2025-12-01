COLAB garante mais agilidade no atendimento e resolve 81% das demandas de zeladoria em Araxá

A tecnologia tem se tornado uma aliada importante na aproximação entre o cidadão e os serviços públicos em Araxá. Desde que foi implantado no município, em janeiro de 2023, o COLAB, aplicativo oficial de atendimento ao cidadão, tem ampliado o acesso, reduzido burocracias e agilizado a solução de problemas do dia a dia. Em 2025, o app se consolidou como uma das principais ferramentas de comunicação direta da população com a Prefeitura.

Os números mostram esse avanço. Em 2025, até novembro, já foram 1.788 solicitações, das quais 1.451 foram resolvidas, garantindo uma taxa de resolutividade de aproximadamente 81,2% em demandas de zeladoria, como iluminação pública, limpeza urbana, tapa-buracos e manutenção de vias. Ao todo, o app já soma 5.804 downloads em Araxá.

Para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, o dado mais importante é o impacto real na rotina das pessoas. Quanto mais os cidadãos utilizam o app, mais rápido e eficiente se torna o fluxo de atendimento. “O COLAB representa exatamente a proposta da nossa secretaria: aproximar o cidadão dos serviços públicos com agilidade, transparência e tecnologia. É uma ferramenta que moderniza o atendimento e garante participação ativa da população na gestão da cidade”, destaca o secretário Fabiano Santos Cunha.

A partir de 2026, o aplicativo receberá novos módulos e serviços digitais que ampliarão a experiência do usuário e centralizarão diversas funcionalidades em um só lugar.

“Essas entregas vão transformar o COLAB em uma plataforma completa. Nosso foco é facilitar a vida das pessoas, reduzir deslocamentos e garantir que Araxá entre de vez na rota das cidades inteligentes”, afirma Fabiano.