Com ações voltadas para a saúde e o lazer, 18ª edição do Prefeitura no Bairro acontece na Praça da Juventude, no dia 25 de novembro

Mais esporte, saúde e bem-estar! O projeto Prefeitura no Bairro chega à 18ª edição com uma programação especial voltada para a qualidade de vida. As atividades acontecem para a comunidade em geral, no dia 25 de novembro (sábado), das 8h às 12h, na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos.

A Secretaria Municipal de Esportes vai realizar uma série de atividades recreativas para todas as idades. Também está fechada uma parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) para uma corrida para crianças e adultos.

Já a Secretaria Municipal de Saúde fará diversas ações voltadas para o público masculino em alusão à Campanha Novembro Azul, que tem como objetivo alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Além disso, serão mais de 40 serviços gratuitos nas áreas de Ação Social, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.



SERVIÇO



18ª edição Prefeitura no Bairro

Local: Praça da Juventude

Dia e horário: 25 de novembro (sábado), das 8h às 12h

Endereço: Rua Onófrio Pereira da Silva, n° 90 – Urciano Lemos