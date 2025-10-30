Com apoio da Prefeitura, Araxá recebe segunda edição do Festival Aqui Tem Mineiridade neste fim de semana

Com muito frango com quiabo e angu, feijão tropeiro, arroz carreteiro, fígado com jiló, panceta de porco e torresmo, Araxá recebe nesta sexta (31) e sábado (1º) a segunda edição do Festival Aqui Tem Mineiridade, na Arena de Festas da Igreja Sagrada Família, ao lado da Expominas, com entrada gratuita.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, tanto na logística quanto por meio de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Turismo, no valor de R$ 30 mil, celebra a cultura e os sabores de Minas Gerais, reunindo gastronomia rural e música ao vivo.

A secretária de Turismo, Alda Sandra Barbosa Marques, destaca a importância do evento para Araxá. “O Festival Aqui Tem Mineiridade é uma oportunidade única de valorizar nossas tradições, apoiar os produtores locais e oferecer momentos de lazer e cultura para toda a população. A iniciativa também reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento do turismo e da identidade cultural da cidade.”

A abertura oficial será nesta sexta-feira (31), a partir das 18h, com show da banda Johnny Go, seguido do Batidão do Sertão. O público poderá aproveitar comidas típicas e participar de brincadeiras com prêmios especiais para quem comparecer fantasiado.

No sábado (1º), a Praça de Alimentação abre ao meio-dia, oferecendo opções para o almoço. A programação musical continua à noite, com 100% Chinelinho, às 19h, e o encerramento fica por conta do grupo 100% Caipira, garantindo o melhor do forró e da música regional para fechar o fim de semana.

De acordo com o idealizador e produtor do evento, Carlos Alberto Baca, o festival busca resgatar a culinária e os pratos populares da gastronomia rural. “Mais do que valorizar a comida típica, o evento movimenta o turismo, gera oportunidades de trabalho e fomenta a economia local, envolvendo produtores, fornecedores e toda a cadeia de mão de obra da região”, explica Baca.