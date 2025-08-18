Com apoio da Prefeitura, Araxá se destaca no xadrez na etapa regional dos Jogos Escolares em Pará de Minas

O jovem enxadrista Edgard Nascimento Souza Suzuki, de 15 anos, representando o CEFET Araxá, foi destaque na etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), realizada em Pará de Minas entre os dias 4 e 9 de agosto. O atleta conquistou o 2º lugar na classificação geral da modalidade xadrez, competindo no Módulo 2, destinado a estudantes de 15 a 17 anos.

Além do excelente desempenho geral, Edgard também foi campeão do Torneio Blitz, modalidade de partidas rápidas. Sua participação contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que garantiu transporte, suporte logístico e acompanhamento técnico durante todo o evento.

Com os resultados, Edgard está classificado para a próxima fase dos Jogos da Juventude, que será disputada em Brasília (DF), entre os dias 9 e 26 de setembro de 2025. O secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca a importância do apoio aos jovens talentos do esporte.

“Estamos sempre à disposição para incentivar e apoiar nossos atletas. Ver um aluno de Araxá se destacar em uma competição de nível estadual é motivo de muito orgulho. Isso mostra que o investimento no esporte transforma vidas e abre portas para nossos jovens”, afirma.