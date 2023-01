Com apoio da Prefeitura de Araxá, encontro define estratégias de segurança e logística para o Carnaval 2023

A Secretaria Municipal de Segurança Pública promoveu uma reunião para debater sobre a logística e segurança do Carnaval de 2023. A programação voltada para a festividade retorna pela primeira vez após a pandemia da Covid-19 e conta com apoio da Prefeitura de Araxá.

O encontro, organizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, reuniu representantes de blocos de rua, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Comissão Carnavalesca, escolas de samba, Secretarias Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, de Saúde e de Educação e Fundação Cultural Calmon Barreto.

A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, acompanhado pelo capitão Luiz Ricardo de Oliveira (Bombeiros), tenente Galvão (Polícia Militar) e Jower Henrique (Comissão Carnavalesca).

De acordo com o secretário, o encontro alinhou estratégias de segurança para garantir a tranquilidade e segurança dos foliões durante os cinco dias de festa. “O Carnaval é um período bastante esperado pelos foliões. Por isso, questões importantes como quantidade de blocos, trajetos e horário das atrações devem ser planejadas com grande atenção para que todas as idades possam usufruir dessa festa tão popular, com grande alegria na cidade”, ressalta Daniel.

Paulo Ernesto, idealizador do bloco Subaco do Cristo, fala sobre a expectativa para o Carnaval deste ano. “É a retomada após a pandemia da Covid-19, e estamos muito animados! O apoio da Prefeitura de Araxá é muito importante para a organização e segurança da população no evento. Estamos preparando uma linda festa para a comunidade curtir toda a programação e, por isso, a expectativa é grande”, comemora.

Carnaval em Araxá



Até o momento estão cadastrados oito blocos e uma escola de samba da cidade – Vai que Cola, Vai quem Quer, das Emponderadas, do Zé, Preta Pretinha, Subaco do Cristo, Vapo-Vapo, Panelão de Minas e Escola de Samba Império São Geraldo.