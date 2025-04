Com apoio da Prefeitura de Araxá, FENARAP 2025 promete movimentar o agronegócio regional durante a 45ª ExpoAraxá

Araxá irá sediar a FENARAP 2025 – Feira de Agronegócios de Araxá e Região, que será realizada nos dias 9, 10, 11 e 12 de abril de 2025, no Parque de Exposições Agenor Lemos, integrando a programação da 45ª ExpoAraxá. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, o evento promete reunir empresas, produtores e profissionais do setor para impulsionar negócios, apresentar inovações e fortalecer a economia regional.

Com o tema “Cultivando Negócios, Colhendo Resultados Sustentáveis”, a FENARAP 2025 reforça seu papel como vitrine estratégica para o agronegócio, reunindo algumas das mais renomadas empresas da área, ampliando suas fronteiras com uma nova estrutura e uma programação mais robusta, voltada à inovação, geração de conhecimento e oportunidades de negócios.

O evento traz uma programação diversificada, com exposição de animais de alto valor genético — como Girolando, Gir Leiteiro e Nelore —, palestras com especialistas do setor, apresentação de tecnologias e soluções inovadoras, além de leilão de elite. Uma das novidades desta edição é o Balcão de negócios, exclusivo para o setor agroindustrial, promovendo a conexão entre empresas e profissionais em busca de novas oportunidades.