Com apoio da Prefeitura de Araxá, Fenarap 2026 traz torneio leiteiro, inovação no campo e programação diversificada

A Fenarap 2026 (Feira de Agronegócios de Araxá e Alto Paranaíba) começou nesta quarta-feira (8), no Parque de Exposições Agenor Lemos, reunindo produtores rurais, entidades do setor, empresas e a população. Com apoio da Prefeitura de Araxá, o evento conta com uma programação que inclui torneio leiteiro, julgamentos de animais das raças Gir Leiteiro, Girolando e Nelore, exposição de animais, além da apresentação de novas tecnologias em maquinário e genética voltadas ao agronegócio.

De acordo com o presidente da Arap, Wellington Borges de Paiva, a feira busca ser um espaço de inovação e oportunidades para os produtores.

“Este ano estamos trazendo novas tecnologias em maquinário e genética, além de animais de destaque, como o Nelore. A grande atração da feira é justamente essa possibilidade de o produtor conhecer de perto as novidades, avaliar o que está sendo apresentado e entender melhor antes de investir. É um ambiente de troca, onde ele pode ver a tecnologia funcionando e enxergar oportunidades reais de negócio”, destaca.

A programação também inclui palestras técnicas sobre temas como planejamento no campo, produção agrícola e os impactos da reforma tributária no setor, além do Encontro Mulheres do Agro, que promove o debate sobre a participação feminina na atividade rural. Paralelamente, o público pode acompanhar atividades como o poeirão de cavalos, feira de artesanato e apresentações musicais de artistas da terra todos os dias, após às 18h.

O vice-prefeito de Araxá, Bosco Júnior, reforça a importância do apoio do poder público ao setor produtivo. “A Prefeitura está de mãos dadas com os produtores rurais. O agronegócio local vem crescendo em diversas áreas e tem um papel fundamental no desenvolvimento do município. Por isso, é importante apoiar iniciativas como a Fenarap, que fortalecem o setor, incentivam a geração de negócios e aproximam a população da realidade do campo”, afirma.

A Fenarap segue até sábado (11), com programação gratuita aberta ao público.

Programação

8/4 (Quarta-feira)

11h: Início das atividades da Fenarap 2026

12h: Entrada de animais para argola (permitida até 08/04)

13h: Abertura oficial (com presença de autoridades)

14h30: Apresentação de Nelore e Nelore Pintado, com Paulo Ricardo Martins Lima (Supervisor de Provas Zootécnicas – ABCZ)

17h30: Palestra “Legado Blindado: planejamento sucessório e o futuro da fazenda em 2026”, com Leandro Mota

18h: Palestra “Citricultura no Cerrado: o cinturão antigreening”, com Daniel Amorim (UFMG)

A partir das 18h: Happy hour e show com Angelo Vieira

Torneio leiteiro: 6ª, 7ª e 8ª ordenhas

9/4 (Quinta-feira)

13h: Torneio leiteiro (9ª e 10ª ordenhas)

13h: Recepção institucional (diretoria da ARAP)

Julgamentos de pista: machos (Gir Leiteiro e Girolando) e animais jovens (categoria 1/4)

16h: Entrega da premiação do torneio leiteiro

17h30: 2º Encontro Mulheres do Agro Central — “O Novo Agro é Feminino: protagonismo, gestão e futuro”

A partir das 18h: Happy hour e show com Black Texas

10/4 (Sexta-feira)

11h: Início das atividades do dia

Julgamentos de pista: animais jovens (Gir Leiteiro e Girolando), machos e fêmeas Gir Leiteiro e categorias 1/2 sangue, 5/8 e 3/4 Girolando

17h30: Palestra “Reforma tributária: gestão e impacto tributário no agro”, com Dirceu Jaffet

A partir das 18h: Happy hour e show com Vitor & Luiz

11/4 (Sábado)

8h: Julgamentos de pista (animais adultos Gir Leiteiro e Girolando) e Campeonato Suprema

11h: Início das atividades do dia

13h: Poeirão de cavalos

A partir das 18h: Happy hour e show com Douglas Henrique & Magalhães