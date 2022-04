Com redução de casos, Boletim Epidemiológico da Covid-19 será divulgado semanalmente

Com o fim do estado de calamidade pública contra a Covid-19 e a redução no número de casos confirmados, a Prefeitura de Araxá passa a divulgar o Boletim Epidemiológico semanalmente. O informativo oficial com os dados sobre o número de contaminações, internações e óbitos na cidade serão publicados todas às sextas-feiras, preferencialmente no começo da tarde.

A mudança acontece diante o cenário de indicadores estáveis da doença no município, com registros de leitos desocupados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araxá e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). O Boletim Epidemiológico Semanal da Covid-19 será divulgado na próxima sexta-feira (8).

Na última semana, o uso de máscara em locais fechados passou a ser opcional em Araxá. Em locais abertos, a flexibilização ocorre desde o dia 7 de março. Mesmo com a liberação, empresas e comércios devem continuar adotando protocolo de biossegurança, aprovado previamente pela Vigilância Sanitária, e disponibilizar recipiente de álcool gel 70% nas mesas e balcões, além de divulgar mensagens que promovam os cuidados de prevenção.

O uso de máscara segue obrigatório em espaços que oferecem serviços de saúde, como por exemplo, hospitais, clínicas médicas – sejam públicos ou privados – unidades de saúde e Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a mudança é exclusivamente devido ao momento estável da doença no Município, mas comunica que o boletim poderá voltar a ser diário, caso haja necessidade futura. O Boletim Epidemiológico Semanal da Covid-19 reunirá todos os dados computados pela Saúde no período de sete dias e será divulgado às sextas-feiras nos canais oficiais da Prefeitura de Araxá – Facebook, Instagram e site, além dos veículos de comunicação da cidade.