Com reequilíbrio financeiro, Prefeitura de Araxá retoma gratuidade no transporte coletivo para estudantes dos cursos técnico e superior

A Prefeitura de Araxá retomou a gratuidade no transporte público coletivo para os estudantes dos cursos técnicos e/ou preparatórios, como pré-vestibulares, e alunos do ensino superior. Implantado em janeiro de 2023, o programa “Eu Vou” tornou gratuito o serviço de transporte coletivo para estudantes matriculados no ensino regular presencial e para idosos acima de 60 anos completos (antes era de 65 anos completos). Os estudantes de cursos técnicos e superiores tiveram o benefício suspenso em fevereiro deste ano devido à crise econômica que afetou os municípios brasileiros. Agora, com o reequilíbrio das contas públicas, eles voltam a ter direito à gratuidade.

O programa “Eu Vou” é a primeira política pública do setor de mobilidade urbana implantada pelo Município. A iniciativa foi criada com o objetivo de oferecer à população transporte coletivo sustentável, com redução de agentes poluidores, maior desenvolvimento urbano e econômico da cidade, acesso facilitado aos serviços, bens e oportunidades oferecidos, além da distribuição espacial das atividades econômicas, culturais, educacionais e de lazer.

A ação beneficia diretamente mais de 22 mil alunos que estão no ensino presencial, público e particular. Para garantir a gratuidade, os estudantes devem procurar a empresa Vera Cruz (Avenida Ministro Olavo Drummond, 430, Santa Mônica) a partir da próxima segunda-feira (8), portando a ficha de cadastro estudantil assinada e carimbada pela instituição de ensino e o cartão de transporte.

O telefone para esclarecimento de dúvidas é (34) 3669-2510. A retomada do benefício de gratuidade para os estudantes dos cursos técnicos e/ou preparatórios, como pré-vestibulares e alunos do ensino superior, foi oficializada com a publicação do decreto nº 2.304, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araxá (e-Doma) nesta sexta-feira (5).

A lei que autorizou a concessão de subsídio mensal ao transporte público coletivo do Município foi publicada em dezembro de 2022 e já está há 18 meses em vigor.