Com retomada das atividades culturais e turísticas, museus de Araxá atraem mais visitantes

Os museus de Araxá registraram aumento no número de visitantes após a retomada das atrações culturais e turísticas. Só nos primeiros dias de abril, foram 791 visitas aos espaços, que tiveram o horário de atendimento estendido aos sábados, passando a funcionar das 9h às 15h.

Do dia 1° ao dia 12 deste mês, o Museu Histórico Dona Beja recebeu 504 visitantes. Pelo Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá passaram 168 pessoas, 87 visitaram os museus da Imagem e do Som e do Legislativo, enquanto 32 turistas visitaram o Museu Sacro.

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, o aumento do fluxo nos espaços está ligado principalmente à retomada das atividades.

“A cultura e o turismo andam juntos, e esse aumento das caravanas se deve principalmente porque Araxá voltou a receber projetos culturais. Com as flexibilizações, as pessoas estão vindo para participar dos eventos e logicamente vão conhecer a cidade. Por isso, expandimos também o horário de funcionamento dos museus aos sábados para dar mais tempo para que os turistas e os araxaenses aproveitem os espaços com tranquilidade.”

Visitas guiadas e gratuitas



Durante a passagem pelos museus, os visitantes são acompanhados por monitores, que realizam um tour guiado e gratuito, onde é contada toda história do local e dos objetos do acervo. As caravanas são separadas em grupos, de acordo com o espaço de cada prédio.

“Não temos limite mínimo ou máximo para a formação do grupo de pessoas, mas buscamos nos adaptar de acordo com o tamanho das salas e ambientes. No Centro da cidade, temos como se fosse uma ilha de museus, com o Teatro Municipal no meio. Por isso, quando uma grande caravana chega, convidamos para que quando um grupo está em um espaço, o restante da turma visite outro museu, aproveitando melhor o tempo”, explica Cynthia.

Outra opção para facilitar a chegada dos turistas é o estacionamento exclusivo para ônibus de excursões que fica na porta do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá.

Conheça os espaços



– Museu Histórico Dona Beja – Praça Coronel Adolfo, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá – Avenida Vereador João Sena, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-0982.

Museus da Imagem e do Som e do Legislativo – Praça Coronel Adolfo, 9, Centro – Tel: (34) 9.9257-1165.

Museu Sacro – Praça de São Sebastião, s/n, Vila São Pedro – Tel: (34) 9.9257-1160.

Horário de funcionamento



– Terça a sexta-feira: 8h às 18h;

– Sábados: 9h às 15h;

– Domingos e feriados: 8h às 12h.