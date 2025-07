Com terras raras no centro da disputa mundial, Prefeito de Araxá destaca oportunidade histórica

Araxá está na frente de uma oportunidade que pode mudar completamente o futuro da cidade. Estudos do Serviço Geológico do Brasil (SGB) comprovam que a cidade tem um grande potencial para extrair terras raras, que são minerais super importantes para fazer carros elétricos, turbinas de energia eólica, equipamentos de defesa e tecnologias limpas.

Segundo o prefeito Robson Magela, esta é a chance de Araxá não repetir os erros do passado.

“Diferente da exploração do nióbio, que colocou Araxá no mapa mundial, mas a maior parte do dinheiro ficou fora da nossa cidade, as terras raras são a oportunidade de criarmos um jeito novo de desenvolver a economia aqui mesmo em casa”, disse o prefeito.

Robson Magela reforça que Araxá tem a chance de mostrar que dá para explorar esses recursos importantes sem deixar de lado o desenvolvimento da nossa cidade.

“Com a experiência que ganhamos com o nióbio, nossa estrutura e pessoas capacitadas, podemos garantir que a cidade aproveite essa riqueza, com mais qualidade de vida e oportunidades para o nosso povo”, afirma.

Impacto no mundo todo



O mundo está numa corrida atrás de minerais estratégicos. Estados Unidos, Europa e Japão querem diversificar de onde vem esses materiais para não depender tanto da China, que é responsável por cerca de 70% do refino mundial. Araxá tem potencial para virar referência no Brasil e no mundo.

“A experiência com o nióbio serve de lição. O projeto de exploração de terras raras pode transformar Araxá num exemplo nacional, onde não apenas vendemos recursos que são riquezas da nossa cidade, mas também desenvolvemos tecnologias e guardamos os benefícios para a população”, destaca Robson Magela.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, as terras raras podem repetir o sucesso econômico do nióbio, mas com mais benefícios diretos para a cidade. Nesse cenário de disputa mundial por minerais estratégicos, Araxá tem a oportunidade de se posicionar como símbolo nacional, juntando progresso econômico com responsabilidade social e ambiental.

“Essa é a chance de fazermos diferente e melhor. Não se trata apenas de tirar da terra, mas de transformar potencial em progresso, com inovação, tecnologia e compromisso social. O projeto do Parque Tecnológico é o primeiro passo. A Prefeitura de Araxá já está articulando parcerias com instituições de pesquisa e empresas privadas para garantir que o planejamento seja feito de forma transparente e com a participação de todos”, afirma Ítalo Borges.

Próximos investimentos



A mineradora australiana St. George Mining comprou o projeto e planeja começar a construção da mina em 2026, com previsão de início das operações em 2027. A estimativa é de uma reserva de 280 mil toneladas de óxido de nióbio e 1,7 milhão de toneladas de óxido de terras raras, com potencial para crescer ainda mais.

“O Projeto Araxá é um empreendimento de mineração de nióbio e terras raras, com potencial para produzir até 20 mil toneladas por ano de ambos os metais, que será realizado pela mineradora australiana St. George Mining”, ressalta o secretário.

O prefeito Robson também reforça que o município acompanha de perto o processo de federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

“Precisamos rever a porcentagem que o município tem direito na exploração do nióbio. Acreditamos que hoje existe uma diferença muito grande entre o que é arrecadado e o que realmente deveria ser repassado para cá. Essa federalização será uma oportunidade única para o município reivindicar o que é nosso por direito”, concluiu Robson Magela.