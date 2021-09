Comando da Aeronáutica realiza inspeção de segurança no aeroporto de Araxá

A Estação Prestadora dos Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), localizada no Aeroporto Municipal Romeu Zema, foi inspecionada pela Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (Asocea) entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. Toda estrutura, os equipamentos de navegação e os procedimentos que são aplicados durante o atendimento a uma aeronave foram inspecionados na estação, que é operada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A vistoria é prevista no plano anual de inspeções de 2021 e tem como objetivo avaliar o cumprimento das normas emanadas pelo órgão regulador. A equipe de inspeção foi chefiada pelo tenente-coronel-aviador Albuquerque e composta por militares das áreas de Meteorologia (MET), Serviço de Informações Aeronáuticas (AIS) e Comunicação, Navegação e Vigilância (CNS).

Albuquerque reconheceu a eficiência dos servidores que atuam na EPTA do aeroporto, que responderam a todos os protocolos de inspeção.

O administrador do Aeroporto Municipal, Fabiano Cota, acompanhou todos os processos e ressaltou a relevância desta inspeção da Asocea para o aprimoramento do conhecimento técnico e garantia da segurança operacional. “É um trabalho muito importante e que busca sempre um melhor atendimento aos usuários do transporte aéreo, com conforto e segurança.”