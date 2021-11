Começa nesta sexta, Feira de orquídeas e suculentas em Araxá

Araxá recebe nos próximos dias 05, 06 e 07 de novembro a Feira de Orquídeas e Suculentas na avenida Getúlio Vargas, 510, no estacionamento do Supermercado Bernardão.

Os espécimes fazem parte do Orquidário Recanto, tradicional produtor de orquídeas de São Carlos (SP). Estará presente também o Cantinho dos Vasos com venda de substratos e insumos e a Cerâmica Arte Brasileira, com uma diversidade de vasos.

A feira, que é realizada pela Associação Circulo Orquidófilo do Planalto de Araxá – ACOPA, é uma excelente oportunidade para apreciar e adquirir espécies exóticas com preços direto do produtor, orquídeas a partir de R$10 reais e suculentas a partir de R$5 reais.

Os visitantes que fizerem a doação de um alimento não perecível, concorrerá ao sorteio de uma orquídea. Participe!

Serviço – Feira de Orquídeas e Suculentas

Dias 05 e 06 de novembro, das 9h às 19h.

Dia 07 de novembro, das 9h às 14h.

Local: Avenida Getúlio Vargas, 510

Apoio: Supermercado Bernardão