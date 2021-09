Comemorações da Semana da Pátria prosseguem com solenidade no Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (2), as ações em alusão à Semana da Pátria deram continuidade na 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar. O prefeito Robson Magela e equipe da Prefeitura de Araxá participaram do ato junto com representantes da corporação, do 37º Batalhão de Polícia Militar e Tiro de Guerra para o hasteamento das bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Araxá.

Houve ainda a apresentação de jovens que compõem a fanfarra da Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente). Em seu discurso, o comandante capitão Thiago Augusto Pereira reforçou a importância do momento como um dia histórico e de luta de nossos ancestrais pela liberdade do país. Em sua fala, ele citou autores brasileiros com trechos da “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, famoso por seus poemas nacionalistas e patrióticos.