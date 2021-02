Comitê de enfrentamento à Covid-19 suspende festas, eventos e música ao vivo em bares e restaurantes

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu pela suspensão de músicas ao vivo em bares e restaurantes, a partir do dia 2, e de festas e eventos, a partir do dia 8. A deliberação foi realizada em reunião extraordinária virtual no último fim de semana, e decretada pelo prefeito Robson Magela nesta segunda-feira (1º).

A decisão vem de encontro a uma série de medidas tomadas pela Prefeitura de Araxá no intuito de conter o avanço do coronavírus no município. “Identificamos maior circulação de pessoas quando o estabelecimento oferece esse atrativo, da música ao vivo. Também iremos nos reunir com proprietários de ranchos e chácaras esta semana para reforçar sobre a proibição de qualquer tipo de evento ou festa”, informa a secretária municipal de saúde, Diane Dutra.

Equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, já estão atuando nas fiscalizações para verificar o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária por parte dos estabelecimentos.

O prefeito Robson Magela destaca que o reforço das medidas de combate ao coronavírus vem diante do aumento no número de casos da doença. “A doença avança e neste momento precisamos unir forças para evitar o agravamento da situação em Araxá. Isso inclui a adoção de medidas mais rigorosas em relação aos bares e restaurantes. Estou do lado dos empresários e sei da importância que têm na economia do município. Mas se não houver respeito aos protocolos para evitar o coronavírus, o empresário será notificado”, reforça.