Comitê elabora estratégias para prevenção e combate às invasões de áreas

A criação do Comitê Integrado de Prevenção e Combate às Invasões de Áreas, autorizado pelo prefeito Robson Magela por meio do decreto nº 312 / 2021, é uma das principais ações da Administração Municipal para evitar a expansão de invasão de áreas institucionais em Araxá. O comitê é coordenado pela Secretaria Municipal de Governo.

Atualmente, são 300 famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Ação Social que estão morando em áreas invadidas, realizando o acompanhamento e inclusão dessas pessoas em benefícios disponibilizados. O diagnóstico aponta que a maioria dessas famílias é oriunda de outras cidades.

“Um estudo do comitê tem a finalidade de evitar que essas famílias migrem de um ponto para outro, e de que outras famílias se aloquem nos pontos classificados como invasões de áreas. O funcionamento do comitê está sendo norteado pelas ações de inteligência e de combate às invasões de forma sistemática”, afirma o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves.

Dentre as estratégias priorizadas, está a realocação das pessoas residentes na área da rua Pará, no bairro São Francisco. O cronograma prevê essa ação no terceiro trimestre deste ano”, acrescenta.

Com reuniões quinzenais, o grupo é composto por representantes de órgãos e entidades ligados às ocorrências de invasões de áreas.