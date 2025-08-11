Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses define novas ações de combate à dengue em Araxá

O Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses de Araxá deliberou novas estratégias de combate à dengue no município. As medidas já começaram a ser implementadas pela Vigilância Ambiental e contam com a participação de diferentes órgãos e setores da administração pública.

As ações serão executadas em conjunto com demais áreas da Secretaria Municipal de Saúde, e contam com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Araxá, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), hospitais privados e órgãos de segurança, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, entre outros parceiros.

De acordo a coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, o trabalho conjunto é essencial para enfrentar o mosquito transmissor. “Estamos atuando de forma integrada, envolvendo diversos setores e contando com o apoio da comunidade. É fundamental que todos façam a sua parte, eliminando criadouros e permitindo o acesso dos agentes às residências”, destaca.

Ações deliberadas

* Corpo de Bombeiros Militar: visitas a casas abandonadas em áreas de risco e cobertura de caixas d’água descobertas com tela;

* Polícia Militar: visitas a casas invadidas por moradores de rua e usuários de drogas;

* Integração entre Vigilância Ambiental e Secretaria de Assistência Social para identificar moradias com pessoas em situação de vulnerabilidade;

* Educação em Saúde nas escolas, com distribuição de bilhetes sobre a importância do trabalho dos Agentes de Combate às Endemias (ACE’s), incluindo campo para agendamento de visitas domiciliares;

* Integração entre Vigilância Ambiental e Atenção Primária em Saúde, com contato direto entre supervisores de turmas e coordenadores das unidades de saúde;

* Integração entre Vigilância Ambiental e IPDSA para identificação de imóveis que necessitem de acompanhamento e possível notificação;

* Treinamento das equipes para atuação em pontos estratégicos, garantindo o cumprimento de 100% das visitas previstas;

* Bloqueios em casos positivos e suspeitos, visando eliminar o vetor, especialmente em localidades com maior circulação do vírus;

* Força-tarefa em feriados e sábados para acessar imóveis que permanecem fechados durante a semana;

* Elaboração de campanhas de conscientização e divulgação de informações sobre a dengue pela Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Araxá.