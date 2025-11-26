Comunicado – Funcionamento das salas de vacinas (26/11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá informa que, excepcionalmente nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, a partir das 13h, todas as salas de vacinação das unidades de saúde estarão fechadas devido a uma capacitação que será ministrada para as equipes responsáveis.

As unidades envolvidas são: Unicentro, Unileste, Uninorte, Unisul, Uninordeste, ESF Max Neumann, Unioeste, ESF Pão de Açúcar e Unisa. As salas de vacinação voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 27 de novembro, nos horários habituais.

Horários de 26 a 28 de novembro



Unicentro (crianças até 12 anos – Influenza)

Qua – até às 13h

Qui – 7h30 às 16h | Sex – 7h30 às 15h

Uninorte, Uninordeste, ESF Pão Açúcar e ESF Max Neumann

Qua – até às 13h

Qui – 7h30 às 16h | Sex – 7h30 às 12h

Unisa e Unileste

Qua – até às 12h30

Qui – 7h30 às 12h30 | Sex – 7h30 às 12h



Unisul

Qua – até às 12h

Qui e sex – 8h às 12h



Unioeste

Qua – até às 12h

Qui – 7h30 às 12h e das 13h às 15h30

Sex – 7h30 às 12h