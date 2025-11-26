Comunicado – Funcionamento das salas de vacinas (26/11)

A Secretaria Municipal de Saúde de Araxá informa que, excepcionalmente nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, a partir das 13h, todas as salas de vacinação das unidades de saúde estarão fechadas devido a uma capacitação que será ministrada para as equipes responsáveis.
As unidades envolvidas são: Unicentro, Unileste, Uninorte, Unisul, Uninordeste, ESF Max Neumann, Unioeste, ESF Pão de Açúcar e Unisa. As salas de vacinação voltarão a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 27 de novembro, nos horários habituais.
Horários de 26 a 28 de novembro
Unicentro (crianças até 12 anos – Influenza)
Qua – até às 13h
Qui – 7h30 às 16h | Sex – 7h30 às 15h
Uninorte, Uninordeste, ESF Pão Açúcar e ESF Max Neumann
Qua – até às 13h
Qui – 7h30 às 16h | Sex – 7h30 às 12h
Unisa e Unileste
Qua – até às 12h30
Qui – 7h30 às 12h30 | Sex – 7h30 às 12h
Unisul
Qua – até às 12h
Qui e sex – 8h às 12h
Unioeste
Qua – até às 12h
Qui – 7h30 às 12h e das 13h às 15h30
Sex – 7h30 às 12h