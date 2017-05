Conferência de Assistência Social debate o fortalecimento do SUAS

Araxá realizou a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema “Garantia de Direitos do Fortalecimento do SUAS”. O evento realizado nesta quarta-feira, 24, no Asilo São Vicente, reuniu cerca de 180 representantes municipais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, demais profissionais ligados à Secretaria de Ação e Promoção Social e ao trabalho de securidade social em Araxá e região.

A elaboração de estratégias para aperfeiçoamento da assistência social foi pautada por quatro eixos: legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos sociassistenciais; acesso as seguranças sociassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos sociassistenciais; gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; e proteção social não-contributiva e o princípio da equipe como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais.

A vice-prefeita e secretária de Ação e Promoção Social, Lídia Jordão, explica que o trabalho é desenvolvido no município com foco na proteção em atenção básica, de média e alta complexidade, e também uma proteção denominada especial, que é destinada a pessoas que sofreram qualquer tipo de violência dos seus direitos. O evento é visto por ela como primordial para a consulta popular na elaboração de temas que serão defendidos em conferências a nível estadual e nacional por delegados eleitos pós-evento.

“A Conferência vem trazer em discussão com a comunidade quais as principais ações que devem ser desenvolvidas para tender a esses eixos fundamentais que ela caracteriza, no sentido de garantir que a pessoa tenha proteção e garantia nos seus direitos. Também é importante que as ações a serem desenvolvidas em Araxá sejam conduzidas no sentido de que essas ações possam ser efetivamente realizadas, principalmente com o consentimento dos cidadãos de Araxá”, disse.

O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Pedro Cândido Neto, evidenciou as ações e conquistas do setor em Araxá. “Nosso principal desafio é conhecer as entidades e saber quais que fazem um trabalho social na cidade. Temos várias conquistas, a primeira foi a Casa dos Conselhos, que é onde reunimos e discutimos, ainda mais agora com uma área jurídica fazendo parte. Outras metas são os programas que estamos aprovando juntamente com a Secretaria de Ação e Promoção Social”, disse o presidente.

À frente da Superintendência Regional de Desenvolvimento Social, Emprego e Renda (Sedese), Luciene Fachinelli, prestigiou o evento que faz parte do calendário de conferências que percorre 15 municípios da região. “A assistência social atua na proteção do ser humano, e resgatando a ele a dignidade enquanto cidadão, que o leva a ter força e coragem para lutar por todos seus direitos. Temos que deixar de lado o assistencialismo e trabalhar com o ser humano como um detentor de suas conquistas é um dos pilares para dar essa sustentabilidade para quem vive em estado de vulnerabilidade”, destacou a superintendente.