Conferência Municipal de Assistência Social reúne mais de 100 participantes e define propostas para o setor

A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Araxá reuniu cerca de 100 participantes nesta terça-feira (8) e definiu propostas que serão levadas à etapa estadual do evento. Entre os principais temas debatidos estiveram o financiamento das políticas públicas, o acesso aos serviços, a valorização dos profissionais da área, o uso da inovação tecnológica e as formas de concessão de benefícios eventuais.

O encontro foi realizado no Teatro CBMM – Centro Cultural Uniaraxá e contou com a presença de representantes do município, de organizações da sociedade civil e da equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). A conferência teve como tema “20 anos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): Construção, projeção social e resistência”.

A programação incluiu palestra magna, grupos de trabalho e debates guiados por cinco eixos temáticos. Na plenária final, foram eleitos 12 delegados – seis titulares e seis suplentes – representantes do poder público e da sociedade civil, que defenderão as propostas aprovadas nas discussões da Conferência Estadual de Assistência Social.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, a conferência reafirma o papel da participação social na construção de políticas públicas em todas as esferas de governo.

“É extremamente importante validar o que já foi construído, revisando as formas de trabalho executadas até o momento e propondo ações para a melhoria do atendimento feito pelo SUAS, tendo como ferramenta a escuta de profissionais, usuários da política de assistência social, conselhos de direito e organizações da sociedade civil”, destaca.