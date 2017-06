Confira as datas das Festas Juninas das escolas e núcleos sociais

Eventos gratuitos são organizados pelas secretarias de Educação e Ação e Promoção Social.

Nos meses de junho e julho inúmeras atividades que nos remetem ao nosso folclore são promovidas nas festas organizadas pelas Secretarias Municipais – de Ação e Promoção Social e da Educação.

Nos Núcleos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos os eventos são promovidos entre os integrantes das equipes de aprendizagem e de atividades sociais, e faz parte das oficinas ministradas pelos instrutores dos Núcleos.

Já na rede municipal de ensino é tradicional, nesse período do ano, a promoção das festas juninas nas escolas, envolvendo alunos, professores e familiares com atrações diversas, desde a quadrilha às danças típicas, que são apresentadas pelas crianças.

A Secretária de Ação e Promoção Social, vice-prefeita Lídia Jordão, lembra que nessa época os eventos juninos são importantes para que os usuários dos espaços de convivência possam apresentar o resultado do trabalho desenvolvido por eles nas oficinas. “ O objetivo principal da nossa equipe é agregar, trazer as famílias para os espaços e sensibilizar a todos da importância do sentimento de união e da inclusão. Durante essas semanas, os espaços socioassistenciais estarão de portas abertas para receber a todos em nossas festas juninas, afinal, é muito bom que as famílias participem dos eventos promovidos nos nossos Núcleos.

Confira a agenda para as próximas semanas:

20/06

18h – Núcleo do Leblon

21/06

17h – Núcleo do Boa Vista

22/06

15h – Núcleo do Abolição

24/06

15h – CEMEI Azália Guimarães – Arena da Igreja Sagrada Família

15h30 – EMEI Francisco Braga – Pátio da Igreja São José

28/06

09h e 17h – Núcleo do Santo Antônio

29/06

14h – Núcleo do Bom Jesus

30/06

17h30 – Núcleo do Pão de Açúcar

01/07

14h – CEMEI Dalva Santos Zema – Na unidade

15h – CEMEI Magdalena Lemos – Na unidade

15h – CEMEI Professora Maria das Dores F. da Fonseca – Na unidade

17h às 22h – Escola Municipal Francisco Primo de Melo – Na unidade

15h – Escola Municipal Professora Leonilda Montandon – Na unidade

06/07

15h – Núcleo do Francisco Duarte

07/07

18h – CEMEI Francisca Querina M. de Oliveira – Na unidade

08/07

8h – Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo – Na unidade

14h – Oratório Nossa Senhora Auxiliadora – Na unidade

17h – CEMEI Delica Pereira Vale – Na unidade

15/07

14h – CEMEI Sarah Valle Abrahão – Na unidade