Confira os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 09/09/2021

Vinte Projetos foram aprovados em Reunião Ordinária realizada nesta quinta-feira (09), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá. As proposições tratam de denominação de via pública, campanhas de conscientização e promoção de causas sociais, contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação no município, data do repasse de verbas descontadas nos salários às entidades representativas de classe, entre outras. A íntegra das matérias pode ser acessada no portal sapl.araxa.mg.leg.br.

Projetos Aprovados:

99/21: Dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Araxá, e dá outras providências;

140/21: Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a doar argila “terra” e demais materiais retirados quando da execução de serviços de terraplanagem, escavação e drenagem e dá outras providências;

142/21: Dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica no âmbito do Município de Araxá e dá outras providências – Lei “Infância sem Pornografia”;

151/21: Insere no Calendário Oficial do Município o Calendário Mensal de Promoção e Divulgação do Esporte por modalidades, como incentivo e valorização de nossos atletas no Município de Araxá;

155/21: Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer e dá outras providências;

156/21: Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Serviço de Planejamento Familiar para atender às famílias de baixa renda, alunos das escolas municipais e estaduais e a todas as pessoas e casais do município que desejarem planejar suas famílias e dá outras providências;

157/21: Institui a Semana da Mulher Ruralista em Araxá de forma permanente e dá outras providências;

158/21: Dispõe sobre a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no Município e dá outras providências;

159/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Cora Rios da Silva, a atual Rua N do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

160/21: Fixa a data do quinto dia útil após pagamento dos servidores públicos do município de Araxá, para que proceda o repasse de verbas descontadas nos salários às entidades representativas de classe e dá outras providências;

161/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Elizena Martins de Oliveira, a Rua ‘O’ do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

162/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Célida Soares Pinto, a atual Rua ‘E’ do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

163/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Maria Auta Rosa, a Rua ‘Q’ do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

165/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Donária Rosa Barbosa, a Rua ‘P’ do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

166/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Sônia Gomes dos Santos, a atual Rua ‘S’ do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

167/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Edmar Ferreira Rios, a atual Rua G do Loteamento Jardim Dona Adélia III;

168/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua Eliane Cunha de Lima, a atual Rua B do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

169/21: Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua José Melinho, atual Rua A do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III;

170/21: Revoga a Lei Municipal nº 6.497 de 17 de outubro de 2013 que “ Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências”;

171/21: Revoga a Lei Municipal nº 7.246 de 23 de março de 2018 que “ Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências”.

Tribuna:

Bosco Júnior (Avante)

O vereador Bosco Júnior apresentou Indicação ao Poder Executivo, solicitando que busque uma solução para conter a erosão na Rua Ricardo Roberto de Oliveira, bairro Aeroporto. “Em reunião com os moradores nos relataram a existência de uma erosão que tem avançado com as chuvas e vem preocupando muito os residentes”, afirmou. O parlamentar também indicou revitalização, paisagismo, limpeza, recuperação do piso e iluminação na Praça localizada na Rua André Santos com a Rua Paulo de Souza.

Outras Indicações: sinalização horizontal e vertical do Bairro Dona Adélia, para que possa coibir a velocidade de transito, inibindo condutores da prática abusiva de direção no referido bairro e que possa prevenir graves acidentes de direção perigosa; recapeamento asfáltico da Rua Francisco Cassiano e Rua Luísa Maria de Castro no bairro Leblon; reconstrução do asfalto no final da Rua Sebastião Roberto de Resende, no bairro Santa Mônica.

João Veras (PSD)

O vereador João Veras apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de contas sobre responsabilidade social e ambiental de empresas estabelecidas em Araxá. “Objetivando transparência, o presente projeto tem a meta de esclarecer a comunidade o que está sendo feito por essas empresas como contrapartida as atividades que impactam o meio ambiente. Para interação da comunidade, não bastam relatórios anuais de sustentabilidade, portal da transparência, pois tratam-se de pessoas cuja comunicação deve ser direta com demonstrativos de fatos e ações”, afirmou.

Proposições ao Poder Executivo: Reposição da Sinalização Vertical de trânsito, nas Ruas do Bairro Urciano Lemos; Reforço Estrutural de Barranco no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no Bairro Bom Jesus; Análise de viabilidade de reativação de convênio entre a administração pública municipal e Instituições de Ensino Superior do Município de Araxá, na concessão de descontos em mensalidades de cursos de Graduação e Especialização, para servidores públicos municipais efetivos da educação, com extensão para demais secretarias.

Dirley da Escolinha (PROS)

O vereador Dirley da Escolinha apresentou Indicação à Administração Municipal, solicitando arborização na Avenida João Paulo II. “A arborização trará benefícios ao meio ambiente e proporcionará mais sombra para aqueles que ali transitam. Não podemos esquecer que a avenida também tem sua importância por ter a UPA em seu percurso, muitas pessoas para chegarem até a mesma percorrem a avenida debaixo de muito sol. Assim o meio ambiente e a qualidade de vida caminham de mãos dadas”, justificou.

Projeto de Lei que dispõe sobre denominação de Via Pública passa a denominar Rua Maria Madalena da Costa a atual Rua “F” do Loteamento Residencial Jardim Dona Adélia III. Maria Madalena da Costa nasceu no dia 03/06/1937, em Araxá. Demais Indicações: correção da placa da Rua Perito Edison Daminoti, Bairro Dona Adélia II; limpeza e manutenção da Praça Fausto Barbosa; disponibilização de uniformes e proteção para os garis.

Fernanda Castelha (PMN)

A vereadora Fernanda Castelha apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de moratória de débitos tributários de titularidade das empresas cadastradas nas atividades econômicas de gestão, produção, promoção, exibição e prestação de serviços voltados a eventos culturais, afetadas pela pandemia da Covid-19, e estabelece critérios e prazo para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários e Dívida Ativa Municipal.

Indicações: reforma da ponte sobre o Córrego Marmelo; reforma completa do prédio do CRAS Abolição; que o IPTU 2021, com pagamento prorrogado para até o dia 23 de dezembro deste ano, não impeça a emissão da Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal; programas específicos, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA) e com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá (CDL), destinados a promover a retomada econômica pós-pandemia.

Wellington da Bit (PSD)

O vereador Wellington da Bit apresentou Indicação ao Poder Executivo, solicitando que efetue a contratação de um profissional dedicado a estabelecer processos, ações e programas com vistas a proporcionar economia de água potável e energia elétrica nas Escolas Municipais. “O Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. Estabelecer campanhas e ações de economia nas escolas, além de diminuir as despesas operacionais do Município, criarão a cultura necessária à Economia Familiar”, afirmou.

Outra Indicação requer estudo com vistas a revisar o Circuito utilizado pelas Autoescolas, especialmente no que tange melhorias de sinalização e iluminação, banheiro feminino, cobertura em pontos específicos, poda de galhos de árvores que ultrapassam o meio fio e manutenção. Por fim, Moção de Reconhecimento e Congratulações foi dirigida à José Adriano Barbosa, “pelo seu histórico de ética, profissionalismo e excelência no atendimento ao cidadão araxaense”.

Evaldo do Ferrocarril (PV)

O vereador Evaldo do Ferrocarril apresentou Indicação ao Prefeito, solicitando que verifique a possibilidade de envio de um projeto de Lei determinando a criação do programa de cirurgias eletivas no âmbito do município. O parlamentar também requereu retirada de entulho capim e entulho que se encontra na praça situada na Rua Baltazar Gonçalves de Matos e ar condicionado e bebedouro no Velório Municipal do Cemitério São João Batista.

Demais Proposições: retirada de cascalho na via e capim deixado após o serviço de roçada do mato na Av. Tonico Veloso, Bairro Odilon José Carneiro; decoração natalina na Av. Pedro de Paula Lemos; reforma no Centro Comunitário do Bairro Dona Beija; limpeza do passeio na Rua Fernando de Noronha; mudança do sentido do trânsito para mão única na Rua Jocelino Ferreira; notificação de proprietário de terreno para limpeza na Travessa Piauí ao lado do nº 95.

Moção de Reconhecimento e Aplausos foi encaminhada ao Servidor Público Municipal, Sr. Jairo Luiz Cândido, pelos 50 anos de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Araxá.

Luiz Carlos (PSL)

O vereador Luiz Carlos apresentou Requerimento à Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações relativas ao processo de licitação para contratação do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino e o retorno das aulas presenciais nas Escolas Rurais. “Na função de fiscalizador dos atos do Poder Executivo e como representante legítimo dos cidadãos araxaenses, considero oportuno o encaminhamento das informações solicitadas para prestarmos esclarecimentos aos empresários do setor de transporte e também à comunidade de pais e alunos”, justificou.

O parlamentar também comentou sobre as manifestações populares do dia 7 de setembro: “A exemplo de inúmeras cidades do país, o povo de Araxá também se vestiu de verde e amarelo, em defesa da Democracia e em defesa da Liberdade. Pelos dados da Polícia Militar, cerca de 2.500 pessoas estiveram no estacionamento do Estádio Fausto Alvim”. Por fim, Moção de Aplausos e Agradecimentos ao Sr. José Gaspar Leopoldino, o popular Zoinho, pelos 37 anos de trabalho dedicados com competência à Prefeitura Municipal de Araxá.

Reuniões sem público

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa) e pela Rádio Imbiara FM 91,5.